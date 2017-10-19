В Башкирии напавшего на Учалинский ГОК осудили на 18 лет колонии

Также были наказаны еще два участника религиозно-экстремистской ячейки.

Члены религиозно-экстремистской ячейки Артур Джантаев, 1973 года рождения, Ваиль Хабибуллин, 1973 г.р. и Азат Хидиятов, 1973 г.р. осуждены за совершение преступлений террористической, экстремистской и общеуголовной направленности, сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

С 2015 года члены ячейки проповедовали радикальную форму ислама, общались по интернету с участниками незаконных вооруженных формирований, в частности с приверженцами ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ) в Сирии. В том числе ячейка публично оправдывала терроризм и призывала к вооруженной борьбе против политики РФ.

27 мая 2016 года Хидиятов совершил террористический акт в АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» - напал на охрану и сотрудников, поджег административное здание. При этом выкрикивал лозунги в поддержку деятельности террористических организаций. Когда приехали полицейские, Хидиятов напал и на них, и был задержан. Кроме того, мужчина серьезно ранил охранника.

По местам проживания «учалинской» ячейки были найдены и изъяты боеприпасы, взрывчатое вещество и взрывное устройство, в том числе наркотики и экстремистская литература.

Артур Джантаев приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 70 тысяч рублей, Ваиль Хабибуллин также приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 60 тысяч рублей. Азат Хидиятов приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить Учалинскому ГОКу более 8,5 миллионов причиненного вреда.