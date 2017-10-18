В колонии умер один из фигурантов дела о приватизации «Башнефти»

Левону Айрапетяну было 67 лет.

Сегодня 18 октября утром в мордовской колонии № 12 умер один из фигурантов уголовного дела о незаконной приватизации «Башнефти» Левон Айрапетян, сообщает «Собеседник». Предприниматель, директор ИД «Собеседник» Левон Айрапетян был осужден за хищение 700 тыс долларов у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

В июне прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года. Наказание он должен был отбывать в колонии общего режима. Суд согласился с данными следствия о том, что Айрапетян похитил 700 тыс долларов у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, пообещав ей за эти деньги добиться более мягкого приговора для ее сына. Суд также обязал Айрапетяна выплатить потерпевшим 20,8 млн руб. Сегодня должно было состояться заседание, где планировались рассмотреть апелляцию защиты Айрапетяна.