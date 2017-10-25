В Башкирии проверят обстоятельства гибели сотрудника МЧС при взрыве гранаты

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате возгорания автомобиля в городе Ишимбае. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Более подробно обстоятельства происшествия изложил портал Life. По данным издания, в автомобиле могла сдетонировать граната. Пострадали находившиеся в салоне ишимбайцы Петр и Николай Францевы. При этом Петр, являвшийся сотрудником МЧС, погиб. Николай госпитализирован в тяжелом состоянии.
По результатам доследственной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела либо отказе в нем.
На место выехала следственно-оперативная группа с участием следователя-криминалиста, предстоит провести осмотр места происшествия и установить все обстоятельства случившегося, личность погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.