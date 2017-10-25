В Башкирии проверят обстоятельства гибели сотрудника МЧС при взрыве гранаты

Более подробно обстоятельства происшествия изложил портал Life. По данным издания, в автомобиле могла сдетонировать граната. Пострадали находившиеся в салоне ишимбайцы Петр и Николай Францевы. При этом Петр, являвшийся сотрудником МЧС, погиб. Николай госпитализирован в тяжелом состоянии.