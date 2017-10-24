В Уфе от показа фильма «Матильда» отказался только один кинотеатр

- Мало-мальски каждый кинотеатр может обеспечить усиленную охрану и безопасность гостей в самом кинокомплексе, но никто не спасёт от психа с грузовиком с горючим как в Екатеринбурге, никто не защитит полотно экранов от лезвия или тухлого помидора, брошенного во время сеанса с задних рядов. Со всеми этими последствиями кинотеатры остаются один на один, - так ранее, в ходе обсуждения этой темы, объяснил позицию кинопрокатчиков представитель одной из киносетей.