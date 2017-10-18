Полцарства за «Матильду»: почему нельзя благодарить царебожников за рекламу

Прокатчики потирают руки: фильм "Матильда" собирает кассу уже в предварительных заказах на интернет-сайтах.

Кинокритик Екатерина Барабаш рассказала «Новым Известиям», почему не стоит радоватья по этому поводу.

- Знаете, когда мне говорят, что вся эта вакханалия вокруг «Матильды» - превосходный стихийный пиар, мне в ответ хочется зачитать долгий список сердечных средств, которые Алексей Учитель пачками заглатывал все это время, пока птенцы гнезда Поклонской резвились вокруг его еще не вышедшего фильма. Все это хорошо со стороны – дескать, любое упоминание, кроме некролога, - во благо. Не будем только забывать, что это изречение принадлежит Марку Твену, жившему, как известно, задолго до интернета и экс-прокурорши Крыма.

Алексей Учитель, будем надеяться, переживет эту неурядицу, которая его не убила, а значит, как обещают, сделала сильнее. Тем более что, похоже, финансовая сторона проблемы близка к удаче. Киносети «Синема парк» и «Формула кино» сменили гнев на милость и пускают-таки на свои экраны «Матильду». И хоть никто не сомневался, что так оно и будет, осадок, как говорится, остался. Кто-то действительно верит, что эти киносети всерьез обеспокоились заранее безопасностью граждан? И что на тот момент, когда они заявляли о своем отказе от проката фильма, они не бегали руками по калькулятору, высчитывая финансовые риски, а ногами не бежали впереди паровоза, на котором неслась к моральным высотам Поклонская с маленькой, но упертой командой? Что принцип, сформулированный чеховским Беликовым, «человеком в футляре», - «как бы чего не вышло», - это любимый наш, вечный, неизбывный принцип, по которому живет вся страна по горизонтали и по вертикали? И что даже бизнес, на который вообще-то надо равняться по части склонности к рискам, - стал тем самым Беликовым, что живет, ежесекундно озираясь?

Осторожные киносети, принадлежащие Александру Мамуту и поджавшие хвост перед напором Поклонской, а теперь вновь этот хвост показавшие, вместо того чтобы отказываться от проката «Матильды» якобы из-за беспокойства за безопасность потенциальных зрителей, могли бы поступить куда эффектнее – громко заявить о своей поддержке Учителя и о внушительном усилении охраны кинотеатров. Совсем эффектно было бы нанять для охраны тех же самых казаков – разумеется, за нормальную плату и за возможность покрасоваться в центре Москвы в обмундировании. Уверяю – редкий казак не согласился бы. Но это уж совсем радикальное решение, а вообще просто усилить охрану было бы достаточно.

Однако на тот момент кто ж знал, куда подует политический ветер? Кто мог рассчитать – поддержат Поклонскую в верхах или укажут ей её место? Как бы чего не вышло, а?...

Плоховаты наши дела, когда даже финансовые воротилы трусят, как зайцы, перед хрупкой, хоть и нахальной депутаткой, возомнившей себя прямым духовным наследником сонма святых. Досадное пораженчество.

Теперь, когда опасность отлучения от проката «Матильды» миновала, а Учитель остался жив-здоров и, будем надеяться, выбрасывает в мусоропровод сердечные препараты, все-таки констатируем: хоть и помотали нервы режиссеру, но зритель теперь ломанется в распахнутые сети смотреть – а что там такого крамольного в фильме, которого сам Мамут испугался, а патриарх Кирилл назвал «идеологической спекуляцией»? В первый уикенд касса будет наверняка неплохой, потом сработает сарафанное радио – и активность спадет. Затраченные средства «Матильда» вряд ли отобьёт, но в любом случае показатели будут лучше, чем были бы, не случись весь этот скандал. Это плюс. С другой стороны – повышенное внимание к объекту часто влечет повышенное разочарование. Это минус.