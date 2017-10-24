Рустэм Хамитов – муниципальным служащим: Будете учиться каждый год

- Цифры звучат вроде бы большие – тысячи, сотни, - сказал Рустэм Хамитов. - Хотя мы с вами понимаем, что у нас в республике 13 тысяч государственных и муниципальных служащих. Мне говорят, что раз в три года они должны повышать квалификацию. А я считаю, что каждый год, а ещё лучше каждые полгода или каждый квартал. Потому что знания прирастают очень активно, быстро. Информационный поток колоссальный. Отучить от бесцельного времяпрепровождения перед компьютерами и заставить государственного служащего работать – вот наша задача. Есть работа – мы отвечаем за то, чтобы нашим людям жилось лучше. Этому должна быть посвящена каждая минута нашей деятельности.