Хамитов о библиотеках: Стеллажи, пыльные книги - это позавчерашний день

Глава региона считает, что библиотеки в Башкирии должны работать в новом формате. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Стерлитамак.

В ходе рабочего визита в Стерлитамак Рустэм Хамитов посетил центр технической информации, который размещается в библиотеке № 2. В декабре здесь откроется музей занимательных наук с интерактивными экспонатами, иллюстрирующими законы физики и математики. Этот проект будет реализован в рамках программы поддержки местных инициатив.