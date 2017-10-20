Хамитов о библиотеках: Стеллажи, пыльные книги - это позавчерашний день
Сегодня, 18:27ОбществоНаталья Кузнецова
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Глава региона считает, что библиотеки в Башкирии должны работать в новом формате. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Стерлитамак.
В ходе рабочего визита в Стерлитамак Рустэм Хамитов посетил центр технической информации, который размещается в библиотеке № 2. В декабре здесь откроется музей занимательных наук с интерактивными экспонатами, иллюстрирующими законы физики и математики. Этот проект будет реализован в рамках программы поддержки местных инициатив.
– Я постоянно занимаюсь библиотечной темой, - отметил Хамитов. - Считаю, что библиотеки должны работать в другом формате. Стеллажи, пыльные книги – это уже позавчерашний день. Сейчас библиотека должна быть местом встречи, общения. То, что вы делаете, надо показывать другим.
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