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«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова

Сегодня, 15:43ПолитикаНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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