«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова

В эти выходные стало известно сразу о четырех кадровых перестановках по указу Рустэма Хамитова. На этот раз они коснулись нового зама по кадрам своей администрации, а также управляющего делами. Чего ждать от новых перестановок Хамитова и что за ними стоит, решила выяснить Медиакорсеть.

Сразу четыре кадровые перестановки по указу Рустэма Хамитова случились в этот субботний день. Самым главным можно назвать назначение на должность замруководителя администрации главы Башкирии 60-летнего Динира Ахмедьянова и управделами главы Рината Шагалина, который, по некоторым данным, является родственником самого Хамитова.

Также своими указами Хамитов назначил врио министра лесного хозяйства действующего заместителя руководителя ведомства Марата Шарафутдинова, а обязанности госкомитета по «Открытой республике» будет выполнять заместитель руководителя ведомства Расул Таипов.

Напомним, что в региональные органы власти Динир Ахмедьянов перешел всего три года назад. До этого он возглавлял Бурзянский район республики. Важным стало назначение на пост управделами главы республики Рината Шагалина, которого сразу «уличили» в родственных связях с Рустэмом Хамитовым (Шагалина называют его племянником).

Шагалин работал в 2008-2010 годах в Федеральном агентстве водных ресурсов старшим специалистом 3 разряда отдела трансграничных вод, а затем в ОАО «Русгидро», где работал тогда сам Хамитов. В 2010 году, когда Хамитов возглавил регион, Шагалин вернулся в республику и работал сначала заместителем управделами главы региона. А в 2014 году был назначен председателем госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

Формализм вместо ответственности

По словам известного общественного деятеля Азамата Галина, когда отсутствует система отбора кадров, прогнозировать перестановки довольно сложно.

- С Шагалиным ситуация такая. Можно сказать, он вносил чемодан Хамитова в Белый дом. С первых дней с ним. Был его советником, помощником, потом был заместителем управляющего делами Трухана. Последнее его место работы, а точнее, его ведомство, находилось в подвале минсельхоза, и занимало 2 кабинета. Один он занимал, второй - его секретарша. С первых дней прихода в администрацию Шагалин говорил, что является племянником Хамитова.

Управление делами было создано Хамитовым. Здесь аккумулируется огромное количество денег - сотни миллионов (вспомните скандальное увольнение Саида Закирова). Скорость ухода Трухана может, наверное, говорить о том, что там может быть не все в порядке. Может, правоохранительным органам стоит проверить это ведомство. Относительно Дильмухаметова - добрая половина глав районов вздохнула. Мне говорили и неоднократно о том, что, возможно, он причастен к компрометирующим действиям, - заключает общественник.

Галин уверен, что на будущее республики такие кадровые перестановки вряд ли как-то повлияют.

- Главная причина в том, что все чиновники сидят на чемоданах - в ожидании либо отставки Хамитова, либо своей отставки. Поэтому они ничего долгосрочно не планируют и не реализуют и боятся брать ответственность. Если даже Хамитов дает указание - они не исполняются.

- Последний пример, когда Хамитов публично отчитал минсельхоз и министра за неисполнение поручения о создании сельхозкооперативов, - вспоминает эксперт (напомним, ранее глава Башкирии критически высказался о работе своих подчиненных, которые, по его словам, «проспали» федеральный грант на развитие сельхозкоооперации. Вдобавок именно Рустэм Хамитов в свое время на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию предложил заняться возрождением потребкооперации на селе, - прим.ред.).

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Может ли минсельхоз или глава региона обязать фермеров создавать кооперативы? Нет. Не может. Второе. В кооперативах должны быть члены — фермеры. Они у нас есть? Нет. Некому в них вступать. Если что-то и делается по указанию Хамитова, то только формально. За последние 7 лет Хамитов уничтожил добрую половину предприятий региона, в качестве доказательства я могу опубликовать сведения с ЕФРСБ. Ущерб, принесенный экономике региона Хамитовым, мы не восполним в ближайшие лет 30. А самое главное — люди массово начали уезжать из региона.

Команда Нагорного или потенциал риска

Уход Дильмухаметова вызван несколькими факторами, - рассуждает политолог Дмитрий Михайличенко. - Во-первых, он находится в почтенном возрасте и уже самореализовался как управленец республиканского масштаба. К тому же, у него далеко не всегда складывались отношения с главами администраций районов, и этот фактор в преддверии президентских выборов также сыграл свою роль в уходе Рамила Дильмухаметова.

На его место пришел Динир Ахмедьянов, которого можно смело считать человеком команды Владимира Нагорного. Полагаю, в ближайшее время можно ожидать кадровых перестановок в администрации главы республики, но речь идет о должностях уровня замначальника управления и ниже. Такая ротация идет постоянно, а когда меняется куратор крыла – изменения неизбежны. Впрочем, полагаю, это не тот масштаб изменений, который в будущем стоит обсуждать.

Что касается господина Шагалина, то мне достоверно известно, что Рустэм Хамитов ему доверяет, а также то, что он уже имеет опыт работы во вверенном ему ведомстве. Говорить о том, что это удачное назначение – я бы не стал.

Политолог Алексей Трегубов высказал мнение, что если «о кадровом домино объявили в пятницу вечером - когда большая часть СМИ и аудитории находится в офлайне — то это надежный признак болезненности этих перемещений и наличия рискового потенциала».

- Рамил Дильмухаметов - один из немногих осколков рахимовской номенклатуры, который, как службист, пережил возрождение при позднем Хамитове. Он был исторически на хорошем счету у Хамитова, еще со времен его инспекторства, в начале нулевых. Дильмухаметов, будучи главой Советского района Уфы, помог решить жилищный вопрос какой-то семье, обратившейся к Хамитову на приёме, и тем заслужил доверие будущего президента РБ, находившегося в изоляции. При Дильмухаметове была предпринята попытка сделать из остатков трайбалистской системы некий HR, проводились кадровые форумы, подключали бизнес-тренеров, но прорыва не случилось.

Функционал управления делами главы для республики - загадка для населения, как они пересекаются с IT-направлением и электронной демократией, за которые отвечал товарищ Шагалин - тоже.

Несмотря на то, что он работал уже замначальника управделами - превращение из айтишника в мажордома мне кажется не вполне экологичным. Электродемократия, госуслуги - важнее в деле "работы для людей", чем обслуживание быта первых лиц.

С кадрами у Хамитова «все плохо»

Политолог Аббас Галлямов убежден, что судя по новой ротации, у Хамитова с кадрами «все плохо».

- Назначение экс-министра лесного хозяйства на должность главного по работе с территориями и кадрами говорит о том, что с кадрами у Хамитова совсем плохо. На этой позиции должен работать человек с мощным бэкграундом, который сам по себе пользуется у людей авторитетом и отбивает желание спорить с собой.

В преддверии выборов в Госсобрание количество конфликтов на территории будет расти и гасить их предстоит именно этому человеку. Теоретически, у него есть два источника силы - занимаемая должность и личный бэкграунд. Первый источник сейчас ослабел.

Хамитов меняет людей столь часто, что первая реакция, которая возникает в момент, когда ты с ними сталкиваешься: «Парень, а ты чего тут раскомандовался? Ты сам-то надолго? Много мы вас таких видели!» В этой ситуации возрастает роль личностного фактора.

Того, что формируется биографией человека. Не уверен, что факт работы на должности главы тихого сельского района и далеко не самого ключевого министерства позволили ему сформироваться.

Здесь могла бы помочь грамотная работа политического блока администрации. Все новости о назначении нового замруководителя должны были сопровождаться историями о том, как он разруливал самые сложные ситуации и какой он эффективный менеджер. Насколько я заметил, ничего подобного сделано не было.

Напомним, ранее Медиакорсеть опубликовала данные о том, что за семь лет руководства регионом Рустэм Хамитов успел поменять 16 вице-премьеров и более 30 министров. Причем в их числе минимум чиновников покинули свои должности в связи с уходом на заслуженный отдых либо переводом в Москву или иного рода служебным повышением, остальные ушли в другие сферы.

- Хамитов хронически не способен на принятие решений и поэтому, с одной стороны, хочет, чтобы их за него принимали подчиненные, но с другой стороны, боится конкуренции с их стороны. Сильному человеку, способному на решительные действия, трудно удержаться рядом с ним, потому что на фоне бездействующего главы он рано или поздно будет обвинён в чрезмерных амбициях. Никаких амбиций у него может и не быть, однако доказать это главе он не сможет - тот слишком подозрителен. Слабым исполнителям удержаться рядом с Хамитовым тоже трудно. Глава республики умён и хорошо замечает, когда кто-то другой недорабатывает. Вот и получается, что сильных он увольняет за амбиции, а слабых - за слабость. В итоге найти оптимальных исполнителей он не может, поэтому и меняет их как перчатки, - считает Аббас Галлямов.