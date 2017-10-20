Хамитов раскритиковал министерства Башкирии за плохую работу с вузами

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил недовольство тем, что профильные министерства не предоставляют вузам данные о специалистах, которые нужны экономике региона. Он считает, что так происходить от "нежелания работать".

О существующей проблеме в работе с министерствами в своем докладе сообщил ректор Башгоспедуниверситета Раиль Асадуллин. По его словам, вуз хотел бы набирать на бюджетные места столько абитуриентов, сколько необходимо экономике и производству республики. Однако профильные министерства такой информации не предоставляют, поэтому 70 процентов бюджетных мест заявляют сами вузы, ещё 30 процентов – федеральные структуры.