Ирек Ялалов раскритиковал названия новых улиц Уфы

По мнению главы администрации, улицы надо называть в честь известных людей, родившихся и живших в Уфе, даже если они долгие годы не имели никакого отношения к городу. В числе самых известных, например, - уроженец Уфы, русский мореплаватель Валериан Альбанов, "черный генерал" Даян Мурзин, писатель Сергей Довлатов. Ялалов также подчеркнул, что населению необходимо, объяснять почему то или иное название предлагается и добавил, что поддерживает инициативу депутатов по созданию специальной конкурсной комиссии по данному вопросу.