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Ирек Ялалов раскритиковал названия новых улиц Уфы

24 октября 2017, 09:12
Глава администрации Уфы считает, что к выбору названий новых улиц необходимо подходить более ответственно. Ирек Ялалов дал понять, что многие из них кажутся ему просто смешными.

Сегодня на оперативке в мэрии Уфы Ирек Ялалов сообщил, что за последние три года в городе появилось более 170 улиц, переулков, скверов. Однако их названия, как дал понять мэр, порой кажутся нелепыми и смешными.

- Знатная, Богатая, Молочная, Золотая, - привел пример Ялалов. - Ничего не имею против, но думаю, надо более ответственно относиться к выбору названий. Настроение поднимается, конечно, от этих названий, когда 20-30-ое читаешь.

По мнению главы администрации, улицы надо называть в честь известных людей, родившихся и живших в Уфе, даже если они долгие годы не имели никакого отношения к городу. В числе самых известных, например, - уроженец Уфы, русский мореплаватель Валериан Альбанов, "черный генерал" Даян Мурзин, писатель Сергей Довлатов. Ялалов также подчеркнул, что населению необходимо, объяснять почему то или иное название предлагается и добавил, что поддерживает инициативу депутатов по созданию специальной конкурсной комиссии по данному вопросу.

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#Новости#Ирек Ялалов#Наталья Кузнецова#Город
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