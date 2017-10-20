Вакил Буранбаев: В Балтачевском районе Башкирии карантина нет

- Конечно, карантин в Балтачевском районе никто не объявлял, - начал он. - Но мы получили предписание от Россельхознадзора о том, что выпас скота должен быть контролируемым. Там, скорее всего, речь идет об этом. Животные не должны гулять бесконтрольно, где попало. И вероятнее всего, у фермеров там налажен контроль, а у частников они пасутся бесконтрольно.