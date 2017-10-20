Главный ветинспектор: В Башкирии сегодня больных ящуром животных нет

Руководитель управления ветеринарии Башкирии Вакил Буранбаев рассказал о том, стоит ли беспокоиться при покупке мяса и молока.

На сегодняшний день животных, больных вирусом ящура, в Башкирии нет. Об этом на интернет-брифинге правительства республики, посвященном проблемам ящура, заявил руководитель управления ветеринарии Башкирии Вакил Буранбаев. По его словам, весь больной скот был отчужден, а также привит скот на близлежащих районах. Также на брифинге была затронута тема покупки мяса на ярмарках. Господин Буранбаев отметил, что на ярмарках можно покупать мясо, на котором имеется клеймо о прохождении специальной экспертизы.

- Если мясо клеймированное, то его можно покупать, - сказал Буранбаев.

Также не нужно переживать по поводу молока, которое сегодня продается в республиканских магазинах.