Главный ветинспектор: В Башкирии сегодня больных ящуром животных нет
На сегодняшний день животных, больных вирусом ящура, в Башкирии нет. Об этом на интернет-брифинге правительства республики, посвященном проблемам ящура, заявил руководитель управления ветеринарии Башкирии Вакил Буранбаев. По его словам, весь больной скот был отчужден, а также привит скот на близлежащих районах. Также на брифинге была затронута тема покупки мяса на ярмарках. Господин Буранбаев отметил, что на ярмарках можно покупать мясо, на котором имеется клеймо о прохождении специальной экспертизы.
- Если мясо клеймированное, то его можно покупать, - сказал Буранбаев.
Также не нужно переживать по поводу молока, которое сегодня продается в республиканских магазинах.
- Если молоко прошло тепловую обработку, то никакой угрозы вируса нет, - сказал руководитель управления Россельхознадзора по Башкирии Юрий Петров. По словам участников брифинга, ни один из молокозаводов в регионе не выпускает сырое молоко, оно проходит тепловую обработку.