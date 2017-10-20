Стало известно, какие дороги Уфы отремонтируют в 2018 году

Отмечается, что в общем планируется отремонтировать 81 километр дорог. Ремонт будет проводиться на региональные и федеральные средства. В этом году удалось отремонтировать 87 объектов. 97% запланированных работ были выполнены, сообщили в госкомтрансе Башкирии.