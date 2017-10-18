В Уфе из-за ремонта дороги временно перекроют улицу Менделеева

До сегодняшнего вечера дорожники будут укладывать новый асфальт.

Таким образом, сегодня весь день будет перекрыт участок от улицы Караидельской до улицы Сун-Ят-Сена. Ремонтные работы продлятся, ориентировочно, до 18.00 часов. Как отмечают в мэрии, перекрытие участка дороги, на которой проводится ремонт, необходимо, так как при укладке асфальт должен остыть до нужной температуры. Это позволит избежать появления колеи на дороге.