В Уфе из-за ремонта дороги временно перекроют улицу Менделеева
18 октября, 15:02ОбществоКарина МамаеваФото: Администрация Уфы
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До сегодняшнего вечера дорожники будут укладывать новый асфальт.
В Уфе на улице Менделеева продолжают укладку нового асфальта. Ремонт дороги проводится в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщают в пресс-службе Администрации города.
Таким образом, сегодня весь день будет перекрыт участок от улицы Караидельской до улицы Сун-Ят-Сена. Ремонтные работы продлятся, ориентировочно, до 18.00 часов. Как отмечают в мэрии, перекрытие участка дороги, на которой проводится ремонт, необходимо, так как при укладке асфальт должен остыть до нужной температуры. Это позволит избежать появления колеи на дороге.
Городские службы призывают автолюбителей заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать образования заторов на улицах города.
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