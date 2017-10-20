Хамитов о библиотеках: Стеллажи, пыльные книги - это позавчерашний день

– Я постоянно занимаюсь библиотечной темой, - отметил Хамитов. - Считаю, что библиотеки должны работать в другом формате. Стеллажи, пыльные книги – это уже позавчерашний день. Сейчас библиотека должна быть местом встречи, общения. То, что вы делаете, надо показывать другим.