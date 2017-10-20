Хамитов: остановить отток студентов из Башкирии могут кампусы

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что для студентов и преподавателей вузов нужно строить университетские городки - кампусы. Это, по его мнению, может помочь тому, что они перестанут уезжать из республики в другие регионы России.

- Студенческие городки с общежитиями, кампусы и жильё для преподавателей – с этого порой начинается разумная, нормальная университетская жизнь, - отметил Хамитов. - Собственно, если мы пока ещё не можем дать значимые заработные платы сотрудникам, значимые стипендии студентам, то должны хотя бы обустраивать социально-бытовую часть жизни. Если будут условия для того, чтобы наши ребятишки проживали в хороших общежитиях, то, может быть, и уезжать не будут. Культурная и спортивная жизнь в республике, в частности, в Уфе насыщенная. Проявить себя можно по многим направлениям. А жизнь в этих «общагах» порой на таком уровне, что и оставаться здесь, у нас не хочется.