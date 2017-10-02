Кубок чемпионата мира увидели более 15 тысяч жителей Уфы

За время пребывания в городи увидеть и сделать фотографию с легендарным трофеем смогли 15 тысяч человек.
Напомним, торжественная церемония приветствия кубка состоялась 27 сентября на площади Салавата Юлаева. В течение трех дней с 29 сентября по 1 октября все желающие смогли увидеть его в специальном шатре, расположенном в семейном торговом центре «МЕГА», и сделать памятную фотографию.
В 2017 году, помимо Красноярска, Омска, Челябинска и Уфы, кубок посетит еще 11 городов: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в с января по апрель 2018 года он отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года. Его провезут через Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.