Кубок чемпионата мира увидели более 15 тысяч жителей Уфы

В 2017 году, помимо Красноярска, Омска, Челябинска и Уфы, кубок посетит еще 11 городов: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в с января по апрель 2018 года он отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года. Его провезут через Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.