Волонтеры из Башкирии прибыли на Кубок Конфедераций FIFA 2017

Сегодня волонтеры прибыли в Москву.

Здесь они проведут ближайший месяц, став частью оргкомитета. На стадионе «Спартак», где пройдет открытие турнира, волонтеры уже получили необходимую экипировку, а именно: толстовку, свитшот, брюки, кроссовки, рюкзак, бейсболку и футболку.

Перед этим волонтёры прошли все этапы отбора волонтерской программы: тестирование, собеседование и обучение. Многие из них провели десятки футбольных уроков, организовывали массовые спортивные и культурные мероприятия, принимали участие в стажировке на матчах Премьер Лиги.

Многие волонтеры Оргкомитета из Республики Башкортостан уже получили опыт организации спортивных мероприятий международного уровня на таких мероприятиях как Олимпиада в Сочи, Неделя звезд хоккея КХЛ-2017, Универсиада в Казахстане и России. В составе делегации есть и те, кто впервые принимает участие в мероприятии мирового масштаба.

Напомним, Кубок Конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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