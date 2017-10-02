Когда в Башкирии будут праздновать Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2018 году

Напомним, что в этом году в связи с тем, что дата празднования Курбан-байрама выпала на 1-ое сентября, возникла проблема с тем, когда отмечать День знаний. Были высказаны предложения перенести его на 4-ое сентября, однако в итоге решили два праздника отмечать в один день.