Когда в Башкирии будут праздновать Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2018 году

Правительство Башкирии объявило даты празднования мусульманских праздников на 2018 год. Распоряжение об утверждении дат подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, Ураза-байрам будет праздноваться 15 июня, Курбан-байрам 21 августа.
Напомним, что в этом году в связи с тем, что дата празднования Курбан-байрама выпала на 1-ое сентября, возникла проблема с тем, когда отмечать День знаний. Были высказаны предложения перенести его на 4-ое сентября, однако в итоге решили два праздника отмечать в один день.