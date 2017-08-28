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В Башкирии приняли решение провести линейки в школах 1 сентября
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Башкирии приняли решение провести линейки в школах 1 сентября

28 августа 2017, 16:18ОбществоРазиф Абдуллин
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