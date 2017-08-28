В Башкирии приняли решение провести линейки в школах 1 сентября

Медиакорсети стало известно, что в Башкирии приняли решение провести праздничные линейки в школах 1 сентября в 11.00.

В министерстве образования Башкирии на телефонный звонок ответили, что в ближайшее время официальная информация появится на сайте министерства. Вскоре такая информация появилась:

- Министерство образования Республики Башкортостан в ответ на многочисленные обращения граждан рекомендует провести 1 сентября 2017 года в 11.00 торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, а также урок на тему «Россия, устремленная в будущее».

Ранее официальная позиция в министерстве была другая

- 25 мая министерство образования за моей подписью отправило письмо в муниципалитеты о том, что в этом году 1 сентября в республике совпадает с праздником, который будет объявлен у нас государственным праздником Курбан-Байрам, и мы будем отдыхать, - сказала журналистам 9 августа министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

- А дальше действуем по закону: организация образовательной деятельности - это полномочия образовательного организации. Мы им рекомендовали, что если ваши дети учатся 6-ти дневную рабочую неделю, то просим перенести на 2-ое сентября, если 5-ти дневную - на 4-ое. А вот дальше каждая образовательного организация должна принять решение, - сказала министр.

Мэр Уфы Ирек Ялалов раскритиковал идею переноса празднования 1 сентября на другой день и предложил провести голосование среди родителей, чтобы они высказались на эту тему. В официальной группе мэрии Уфы Вконтакте такое голосование провели. Высказалось более 18 тысяч уфимцев. Более 10 тысяч родителей поддержали идею переноса праздника с 1 сентября на 4 сентября.

- Большинство горожан – более 60 процентов – высказались за то, чтобы торжественные линейки в школах провести 4 сентября, - написал в группе мэр Уфы Ирек Ялалов. - Конечно, мы прислушаемся к мнению большинства участников опроса. И все же праздник 1 сентября в нашем городе будет. В День знаний мы торжественно откроем новую школу в Демском районе столицы, а 4 сентября – в Кировском районе Уфы в микрорайоне «Колгуевский».

В учительской среде пока еще не знают о новых рекомендациях министерства. Несколько учителей на условиях анонимности подтвердили Медиакорсети, что рекомендации о проведении 1 сентября праздничных линеек до них еще не довели. Некоторые из них уже запланировали свой первосентябрьский день и недовольны новыми вводными. Но они - "люди подневольные" и подчинятся решению руководства школ.

Людмила Матвеева, мама второклассницы и восьмиклассника, считает так:

- Что за несамостоятельные люди у нас у власти находятся? Не могут решить сразу этот вопрос. У меня знакомые воспользовались тем, что сначала 1 сентября объявили выходным и взяли турпутевку, надеялись сразу прилететь и с корабля на бал, на праздник. А вот теперь получается, что они пропустят праздник, если полетят на отдых, либо лишатся отдыха из-за посещения школы 1 сентября. И зачем нужно было устраивать голосование населения, если все равно сделали по-своему?