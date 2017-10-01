В Башкирии выпал первый снег

- Местами будут небольшие осадки в виде снега и дождя, сообщили в республиканском управлении МЧС. - В отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4°, при прояснениях до -7°, днем +1,+6°.