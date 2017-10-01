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В Башкирии выпал первый снег

1 октября 2017, 15:26
Он выпал на горе Иремель.

В горах Башкирии уже выпал снег, сообщает телеканал «Россия Башкортостан»

- Пользователи соцсетей делятся фотографиями, на которых видно, что, в частности, на горе Иремель снежные осадки уже легли ровным слоем, - сообщили тележурналисты. - Снегопад продолжается.

Завтра, 2 октября, в Бащкирии ожидается облачная погода с прояснениями.

- Местами будут небольшие осадки в виде снега и дождя, сообщили в республиканском управлении МЧС. - В отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4°, при прояснениях до -7°, днем +1,+6°.

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