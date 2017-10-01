В Башкирии выпал первый снег

В горах Башкирии уже выпал снег, сообщает телеканал «Россия Башкортостан»
- Пользователи соцсетей делятся фотографиями, на которых видно, что, в частности, на горе Иремель снежные осадки уже легли ровным слоем, - сообщили тележурналисты. - Снегопад продолжается.
Завтра, 2 октября, в Бащкирии ожидается облачная погода с прояснениями.
- Местами будут небольшие осадки в виде снега и дождя, сообщили в республиканском управлении МЧС. - В отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4°, при прояснениях до -7°, днем +1,+6°.