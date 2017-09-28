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Проект воссоздания фасада Дома Кочкина отправили на доработку

28 сентября 2017, 18:06
В Уфе состоялось совещание, посвящённое охране памятников архитектуры. Без внимания не оставили и дом Кочкина.

По итогам совещания, посвященного охране памятников архитектуры, которое состоялось сегодня в уфимской мэрии, решилась судьба Дома Кочкина. Совещание провел глава муниципалитета Ирек Ялалов.

На совещании выступил представитель застройщика ПСК-6. Как оказалось, восстанавливать памятник архитектуры не планируют. На месте памятника может оказаться фасад современного здания. Однако, такая идея понравилась не всем. Участники совещания предложили все же вернуться к проекту восстановления старого здания.

Напомним, шумиха вокруг Дома Кочкина, архитектурного памятника 1915 года, началась в конце прошлого года. Администрация Уфы неоднократно обещала восстановить дом на новом фундаменте. Тогда Ирек Ялалов пообещал, что на этом месте будет возведен арендный дом для молодых семей. При этом самое пристальное внимание будет уделено соответствию восстановленного фасада его историческому облику.

После дискуссии глава администрации города поручил отправить проект на доработку и не приступать к строительству без общественных слушаний.

Ранее Медиакорсеть совместно с лидером Архзащиты Уфы Владимиром Захаровым проанализировала, какие объекты культурного наследия находятся в опасной ситуации.

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