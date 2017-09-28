Проект воссоздания фасада Дома Кочкина отправили на доработку

Напомним, шумиха вокруг Дома Кочкина, архитектурного памятника 1915 года, началась в конце прошлого года. Администрация Уфы неоднократно обещала восстановить дом на новом фундаменте. Тогда Ирек Ялалов пообещал, что на этом месте будет возведен арендный дом для молодых семей. При этом самое пристальное внимание будет уделено соответствию восстановленного фасада его историческому облику.