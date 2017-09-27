В Уфу привезли Кубок FIFA

12.55. В Уфе в эти минуты приветствуют Кубок чемпионата мира по футболу, который в следующем году пройдет в России.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал собравшихся на площади "оторваться от компьютеров "и приступить к занятиям спортом".
Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак выразил надежду, что прибытие Кубка привлечет больше людей к футболу.
Представитель ФИФА Фелисити Джордж сообщил, что эта международная организация устраивает тур Кубка по всем странам и континента, чтобы дети вдохновились им и сами захотели стать чемпионами.
Кубок был представлен уфимцам на площади. В основном это молодые люди.
14.27. Главный тренер ФК "Уфа" и посол чемпионата мира по футболу Сергей Семак заявил, что сборная России вполне может выиграть ЧМ-2018 по футболу.
Главный футбольный трофей представили журналистам. Мы спросили Сергея Семака:
- Если помечтать, то когда сборная России сможет стать обладателем этого трофея и что для этого нужно?
- Мечтать надо всегда, - сказал Сергей Семак, - Россия может им обладать меньше чем через год. Вспомните, а свое время Дания стала чемпионом, не самая сильная команда. И именно Дания тогда стала для многих мальчишек примером и толчком для того, чтобы заниматься футболом. Или вспомните сборную Исландии на чемпионате Европы. Футбол - это спорт, а котором могут быть сильные и не очень команды, но результат - он непредсказуем.
14.35. Министр спорта и молодежной политики Башкирии Андрей Иванюта сегодня сообщил, что футбольная тренировочная база в Уфе пока не выбрана никем из стран-участниц чемпионата мира по футболу
- Сначала должна пройти жеребьевка, - сказал он. - А потом уже страны, участницы чемпионата мира, смогут выбрать себе тренировочную базу.
Напомним, футбольную базу по стандартам ФИФА в Уфе начали строить в декабре 2016 года. В августе поле здесь уже засеяли специальной травой. База находится на окраине города, а районе мелькомбината.
15.19. Один из организаторов тура Кубка FIFA сотрудник компании Кока-Кола Олег Пилецкий рассеял сомнения в его подлинности. Дело в том, что в интернете гуляет версия, что путешествует не сам Кубок, а его специальная копия.
- Нет, это не так, - сказал журналистам в Уфе Олег Пилецкий. - Это тот самый трофей, настоящий, который выиграет победитель Чемпионата мира 2018 года в России. Правда, право владения им все равно остается за FIFA.
Отметим, что на торжественно церемонии присутствовал глава республики Рустэм Хамитов.
- Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба «Уфа». Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Так что большой футбол пришёл в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно. И мы все вправе ждать хороших результатов. Ещё раз поздравляю вас, дорогие болельщики и болельщицы, с замечательным событием. Занимайтесь спортом! Не сидите на диванах и перед телевизорами, компьютерами. Выходите на улицу, - подчеркнул Рустэм Хамитов.
Напомним, старт туру кубка Чемпионата мира по футболу 9 сентября дали Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на стадионе «Лужники» в Москве.
Путешествие трофея станет самым длинным национальным туром в истории проекта. За 123 дня он преодолеет более 26 тысяч км и побывает в 24 городах России – от Калининграда до Владивостока.
В Уфе с 29 сентября по 1 октября все желающие смогут увидеть кубок Чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с трофеем в торговом центре «МЕГА». Кроме того, во время пребывания в столице Башкортостана кубок посетит спортивную школу футбольного клуба «Уфа», Уфимскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназию № 16 – первую в городе школу, оборудованную многофункциональным спортивным комплексом.
15.47 Главный футбольный трофей привезли на стадион "Нефтяник". Его приветствовали воспитанники спортшколы, игроки и тренеры ФК "Уфа".
- Меня переполняют эмоции, - сказал гендиректор ФК "Уфа" Шамиль Газизов. - Это уникальная возможность - увидеть Кубок чемпионата мира по футболу. Черный бархат со стеклянного куба, в котором находится Кубок сняли четыре человека одновременно: вице-премьер правительства РБ Марат Магадеев, генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов, главный тренер клуба Сергей Семак и представитель компании "Кока-Кола" Пилецкий.
Затем всем дали возможность сфотографироваться с главным футбольным трофеем, группами по шесть человек.