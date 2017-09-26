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В Башгидрометцентре рассказали, какая в республике будет зима

26 сентября 2017, 18:40
Представители Башгидрометцентра дали свой прогноз на окончание осени и зиму.

Специалисты отмечают, что температурный фон будет около и выше среднего. Об этом сообщила «Электрогазете» представитель Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

- Ожидаемое распределение температурного фона по Республике Башкортостан следующее: октябрь — выше нормы, ноябрь — ниже нормы, декабрь и январь — около и выше нормы, февраль — около нормы, март — выше нормы. Таким образом, в предстоящем отопительном сезоне нас ожидают теплые октябрь и март, прохладный ноябрь, а температура в декабре, январе и феврале будут близки к норме, - прокомментировала Гульназ.

По её словам, в этом году осень и начало зимы на юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе будет теплее, чем в этот же период прошлого года.

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