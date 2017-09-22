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В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются заморозки

22 сентября 2017, 09:47
С 22 по 24 августа местами по Башкирии ожидаются заморозки от 0 до -3 °C. В связи с понижением температуры возникает опасность бытовых пожаров.

Вероятность пожаров повышается в связи в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления, пояснили в пресс-службе МЧС. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.

При эксплуатации электронагревательных приборов должны соблюдаться следующие правила:

- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья;

- нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть;

- если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения;

- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;

- обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.

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