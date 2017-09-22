В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются заморозки

Вероятность пожаров повышается в связи в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления, пояснили в пресс-службе МЧС. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.
При эксплуатации электронагревательных приборов должны соблюдаться следующие правила:
- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья;
- нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть;
- если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения;
- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
- обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии.