В Уфе обманутые дольщики сами нашли инвестора для продолжения строительства

Сегодня, 21 сентября, в очередной раз прошел одиночный пикет возле Дома правительства в Уфе. Со своими требованиями, коротко сформулированными на небольшом плакате, выступила представительница группы дольщиков 12-этажного дома № 125/1 по улице Кувыкина в Уфе Залия Фаттахова.
По ее словам, сегодняшняя акция – это новая попытка привлечь внимание властей к проблеме обманутых дольщиков именно этого долгостроя. Ранее, в августе этого года они уже устраивали голодовку протеста, однако ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.
- Наш застройщик – ООО ПКХ «Меркурий» - потратил собранные с людей средства на другие неизвестные нам цели. И вот уже в течение семи лет мы так и не можем дождаться своих квартир, - рассказала Медиакорсети Залия Фаттахова, которая является председателем Жилищно-строительного кооператива. – Помощи от чиновников мы уже не ждем, потому что они каждый год обещали решить нашу проблему, но в итоге мы поняли, что нас просто вводят в заблуждение. Мы сами предложили реальный выход из нашей ситуации: переоформить землю на наше ЖСК, как на юридическое лицо, чтобы мы сами нашли инвесторов и контролировали ход работ. Мы даже сами нашли уже инвестора, осталось только оформить все документы. Мы разослали информацию о нашем предложении во все возможные инстанции, но ни откуда ответа так и не получили.
Напомним, договоры с компанией заключили около 156 семей. Общая сумма вложений оценивается примерно в 270 млн руб. В 2011 году в отношении застройщика началась процедура банкротства. В начале августа 14 дольщиков жилого комплекса объявляли голодовку с требованием передать земельный участок и недостроенный дом их жилищно-строительному кооперативу.
Добавим, что буквально на днях в Госсобрании республики прошло внеочередное заседание по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Одним из главных вопросов обсуждения стал вопрос о защите прав обманутых дольщиков. На нем депутаты, министры обсудили поправки к законопроекту №386-з «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан».
В частности, они предлагают дополнить в него пункт, в котором прописана новая форма защиты пострадавших. Теперь они могут надеяться на квартиры в домах, построенных в рамках крупных инвестпроектов.
На мероприятие был также приглашен член инициативной группы обманутых дольщиков РБ Виталий Листков, который отметил, что поправки пока выглядят достаточно "сыровато".
- Несмотря на положительный эффект встречи, эти поправки всех проблем не решат, потому что в них не прописан тот случай, если инвестора так и не найдется, а главное - не прописан механизм контроля, - рассказал нам Листков.