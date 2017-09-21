В Уфе обманутые дольщики сами нашли инвестора для продолжения строительства

- Наш застройщик – ООО ПКХ «Меркурий» - потратил собранные с людей средства на другие неизвестные нам цели. И вот уже в течение семи лет мы так и не можем дождаться своих квартир, - рассказала Медиакорсети Залия Фаттахова, которая является председателем Жилищно-строительного кооператива. – Помощи от чиновников мы уже не ждем, потому что они каждый год обещали решить нашу проблему, но в итоге мы поняли, что нас просто вводят в заблуждение. Мы сами предложили реальный выход из нашей ситуации: переоформить землю на наше ЖСК, как на юридическое лицо, чтобы мы сами нашли инвесторов и контролировали ход работ. Мы даже сами нашли уже инвестора, осталось только оформить все документы. Мы разослали информацию о нашем предложении во все возможные инстанции, но ни откуда ответа так и не получили.