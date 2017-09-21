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Уфа вошла в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками

21 сентября 2017, 13:20
Эксперты портала Domofond.ru составили рейтинг 50 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках.

Эксперты подсчитали средние цены предложения на квартиры в новостройках в августе 2017 года и сравнили их с ценами прошлого года. По итогам исследования Уфа вошла в десятку самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра в новостройках.

В прошлом году Уфа была на 11-й строчке рейтинга. Сейчас средняя цена одного «квадрата» в новостройке в Уфе составляет 59 510 руб (было – 56 256 руб).

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В Москве за год средняя стоимость кв. метра выросла на 1,6% – с 222,9 тыс руб до 226,4 тыс руб.

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