Уфа вошла в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками

Эксперты подсчитали средние цены предложения на квартиры в новостройках в августе 2017 года и сравнили их с ценами прошлого года. По итогам исследования Уфа вошла в десятку самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра в новостройках.
В прошлом году Уфа была на 11-й строчке рейтинга. Сейчас средняя цена одного «квадрата» в новостройке в Уфе составляет 59 510 руб (было – 56 256 руб).
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В Москве за год средняя стоимость кв. метра выросла на 1,6% – с 222,9 тыс руб до 226,4 тыс руб.