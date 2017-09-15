Стала известна причина молчаливости Толкачева по поводу Изместьева

Ранее спикер башкирского парламента не стал объяснять журналистам причины своего решения подписаться под прошением о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, находящегося в пожизненном заключении с 2010 года после решения суда. Его признали виновным в организации преступной группировки, совершившей более десяти убийств.
Медиакорсеть выяснила причины такого решения спикера парламента Башкортостана Константина Толкачёва. Он подписал письмо-прошение о помиловании Игоря Изместьева по гуманитарным соображениям - после встречи с матерью экс-сенатора Тамарой Изместьевой.
- В ходе их общения стало ясно, что у Игоря Изместьева, находящегося в заключении, сейчас крайне тяжелое состояние здоровья, если не сказать хуже, — сообщил источник в органах власти, хорошо знакомый с ситуацией.
— Константин Борисович самое главное уже сделал и теперь придерживается принципа «не навреди» и поэтому не комментирует свой личный, а не партийный и не парламентский, гуманитарный шаг, - пояснил он.
Ранее ряд региональных изданий сообщили о том, что спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, наряду с другими известными людьми, от своего имени подписал письмо на имя президента России с просьбой о помиловании экс-сенатора Игоря Изместьева. Однако обращения журналистов за подробностями к подписавшим прошение не внесли ясности в вопрос об их отношении к инкриминируемым Изместьеву преступлениям и мотивам их поступка.