Стала известна причина молчаливости Толкачева по поводу Изместьева

Ранее ряд региональных изданий сообщили о том, что спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, наряду с другими известными людьми, от своего имени подписал письмо на имя президента России с просьбой о помиловании экс-сенатора Игоря Изместьева. Однако обращения журналистов за подробностями к подписавшим прошение не внесли ясности в вопрос об их отношении к инкриминируемым Изместьеву преступлениям и мотивам их поступка.