Павел Дуров объяснил причины сбоев в Telegram

Дуров сообщил, что один из серверов приложения вышел из строя, из-за чего 15% пользователей заметили сбои в мессенджере. Отметим, что неполадки затронули не только Россию, но и Германию, Ирак и ряд стран СНГ, в первую очередь Узбекистан, Украину, Казахстан и Белоруссию.