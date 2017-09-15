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Павел Дуров объяснил причины сбоев в Telegram

15 сентября 2017, 16:54
Стали известны причины сбоя приложения Telegram. Павел Дуров рассказал, в чем дело.

На этой неделе у популярного мессенджера Telegram были замечены сбои. Основатель приложения Павел Дуров объяснил причину в своем Telegram-канале. Оказалось, что сбои в работе были вызваны резким повышение активности пользователей.

Дуров сообщил, что один из серверов приложения вышел из строя, из-за чего 15% пользователей заметили сбои в мессенджере. Отметим, что неполадки затронули не только Россию, но и Германию, Ирак и ряд стран СНГ, в первую очередь Узбекистан, Украину, Казахстан и Белоруссию.

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