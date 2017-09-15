Павел Дуров объяснил причины сбоев в Telegram

На этой неделе у популярного мессенджера Telegram были замечены сбои. Основатель приложения Павел Дуров объяснил причину в своем Telegram-канале. Оказалось, что сбои в работе были вызваны резким повышение активности пользователей.
Дуров сообщил, что один из серверов приложения вышел из строя, из-за чего 15% пользователей заметили сбои в мессенджере. Отметим, что неполадки затронули не только Россию, но и Германию, Ирак и ряд стран СНГ, в первую очередь Узбекистан, Украину, Казахстан и Белоруссию.