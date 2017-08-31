«Открытие»: В Центробанке сообщили цифры оттока средств

Posted 31 августа 2017, 12:15
Published 31 августа 2017, 12:15
Modified 17 октября 2022, 19:37
Updated 17 октября 2022, 19:37
С 3 июля по 24 августа отток средств юрлиц из ФК «Открытие» составил 389 млрд рублей, передает Интерфакс слова директора департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ РФ Михаила Ковригина.
В этот же период отток средств физлиц составил 138 млрд рублей. Таким образом за 7,5 недель из банка в общей сложности ушло 527 млрд руб.
Это во многом делает понятным причины, по которым Центробанк 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка «Финансовая корпорация Открытие». Центробанк в соответствии с этой программой становится основным инвестором банка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. Такая схема применяется в России впервые.
По итогам санации доля нынешних акционеров «ФК Открытие» в банке не будет превышать 25%, а Центробанк получит не менее 75% акций банка. Сейчас ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», ему принадлежит 66,64% голосующих акций. Основные бенефициары «Открытие Холдинг» — Вадим Беляев, группа ИФД, банк ВТБ, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.
- Речь не идет об оттоке вкладов из банка, - пояснили ранее Медиакорсети в банке «Открытие». - В июне мы планово и заблаговременно вернули средства клиентам, которые не могли размещать средства в банке, в связи с отменой действия международных рейтингов. Российский же рейтинг, присвоенный банку агентством АКРА ("ВВВ-"), на одну ступень ниже, чем требуется для работы с деньгами государства. Доля средств таких клиентов минимальная и составляет около 3-4% от наших пассивов. Их возврат не мог оказать существенного влияния на ликвидность, тем более что мы заблаговременно сформировали ее значительный запас.