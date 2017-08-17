Рустэму Хамитову - 63 года: много это или мало для главы Башкортостана?

Третья цифра. 65 лет. Именно столько будет Рустэму Хамитову в 2019 году, если он вдруг решит продолжить карьеру губернатора и выдвинется (попросится) на третий срок. Никаких юридических ограничений по его выдвижению на эту позицию нет - это квалифицированное суждение источников ИА «Медиакорсеть» в федеральных органах государственной власти. То же можно сказать о состоянии его здоровья - по данным источников ИА «Медиакорсеть», никаких объективных «медицинских отводов», которые бы помешали ему выдвигаться и работать, в случае избрания, для людей, не зафиксировано. Несмотря на все регулярные панические слухи и часто фиксируемый вид раздраженного и усталого человека, у Хамитова официально все в порядке со здоровьем. Сейчас в стране с VIP-медосмотрами строго, особенно после того, как глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров успел проработать в своей должности лишь несколько месяцев с сентября 2015 года по февраль 2016 года: он умер от «грипповой» пневмонии на фоне лейкоза.