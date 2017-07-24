Чистка или закономерность: что стоит за новыми отставками команды Хамитова

Медиакорсеть решила узнать у политологов, что стоит за последними отставками команды главы республики.

Накануне стало известно об отставке, пожалуй, одного из самых скандальных глав муниципалитета республики. На заседании городского Совета Сибая депутаты удовлетворили заявление Халита Сулейманова о прекращении полномочий главы. Сообщается, что он решил уйти с поста по собственному желанию. Его кресло до вступления нового лица в должность займет управляющий делами администрации Айнур Идрисов.

Ранее Хамитов довольно неожиданно решил отправить в отставку своего земляка, заместителя премьер-министра РБ Ильяса Мунирова, который, по некоторым данным, является, близким другом семьи Хамитовых. Муниров проработал на этом посту чуть более 8 месяцев. Медиакорсеть решила узнать у политологов, что стоит за последними отставками команды главы республики.

Несменяемый глава

Халиту Сулейманову 55 лет. С 2008 по 2011 годы он возглавлял администрацию Баймака, а с 2011 стал главой администрации Сибая. В сентябре 2010 года на него было возбуждено уголовное дело, его подозревали в превышении должностных полномочий и преднамеренном банкротстве. По материалам следствия, будучи главой Баймака, в феврале 2009 года он передал в безвозмездное пользование все имущество муниципального предприятия «Баймакский водоканал» стоимостью свыше трех миллионов рублей фирме «Водоканал», которую возглавил его знакомый Олег Ноздрачев.

Государственное предприятие было ликвидировано, оставив после себя большие долги. Людям не выплатили зарплату на сумму свыше миллиона рублей, более девяти миллионов рублей не получили пенсионный фонд и налоговые органы, и около пяти миллионов – подрядчики. Но это дело так и не было доведено до логического завершения. При этом главу с обвинительными приговорами местные депутаты благодаря бездействию Хамитова повторно переизбрали на должность сити-менеджера.

Ранее «Коммерсантъ-Башкортостан» также сообщал о том, что руководитель управления делами главы Башкирии Андрей Трухан и его заместитель Иван Панкратов переводятся на работу в Корпорацию развития республики Крым. Напомним, что в должности руководителя управделами главы РБ Андрей Трухан находился с 2010 года.

В ряд упомянутых отставок также входит, на наш взгляд, скандальный уход Александра Филиппова, первого заместителя главы Уфы Ирека Ялалова.

По данным источника ИА «Медиакорсеть», глава региона Рустэм Хамитов сам стал инициатором отставки Филиппова:

- Требование рассмотреть потенциальный конфликт интересов было направлено из администрации главы, - уточнил в то время руководитель пресс-службы главы региона Фанур Ягафаров.

Напомним, 18 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал документ об отставке своего первого заместителя в связи с утратой доверия - по рекомендации комиссии, которая рассмотрела письмо главы региона о возможном конфликте интересов чиновника. Филиппов попытался восстановить свою должность в суде с желанием заменить формулировку своего увольнения "в связи с утратой доверия" на "ушел по собственному желанию", но ему это не удалось. Связаны ли как-то все эти отставки между собой и что они говорят о нынешнем состоянии главы республики? Этот вопрос мы задали нашим экспертам.

Разочарование, сворачивание, чистка

По мнению политолога Аббаса Галлямова, "ничего необычного не происходит".

- Обычная кадровая чехарда, характерная для Хамитова. Он же постоянно одних увольняет, других назначает. Иногда начинает казаться, что у него есть тайная цель: сделать так, чтобы к концу его правления каждый житель Башкирии хотя бы неделю-другую успел поработать в правительстве или главой района. Может быть, он именно так представляет себе "работу для людей"?

Его коллега, политолог Константин Калачев считает, что Муниров был весьма близок Хамитову. Вполне возможно, что последние отставки действительно говорят о "чистках" в Белом доме.

- Похоже, вскрылись обстоятельства, заставившие его перейти в разряд бывших. Очевидно, что тут без влияния силовиков и полпредства президента не обошлось. Ряды "бывших" ширятся. Очевидно, что идет чистка. Можно ли на основании этого делать выводы о перспективах самого Хамитова? Я, честно говоря, за событиями в республике уже не слежу. Но отголоски слухов доносятся. Думаю, что политическая выживаемость главы Башкортостана идет на спад.

Того же мнения придерживается политолог Алексей Трегубов, утверждающий, что за отставками стоят сразу несколько любопытных факторов:

- В череде отставок очередного круга хамитовских приближенных - помимо внешних факторов, типа "компромата" от силовиков - я вижу два фактора: обоюдное разочарование и сворачивание. Хамитов, очевидно, понял, что механистическим подходом - всегда «найдется новая запчасть для госмашины, люди - это шестеренки»- разладил архаичную, но дееспособную «бюрократию БАССР» и «бабайскую» систему вассальной, феодальной службы. Ничего не предложив взамен, кроме кратковременного взлета.

Уходят, устав от перманентного ворчанья, даже личные поверенные в деликатных делах. А пристойных желающих «порулить» под началом шефа, который, «если что», не прикроет, все меньше. Сворачивание заключается в том, эффективных, подготовленных людей, готовых принести в жертву свою биографию и, порой, свободу, в жертву уходящему политическому режиму все меньше. Слушать длинные гудки в трубке уже мало кому охота. И это горестное понимание дошло уже до ближнего круга. Скамья не удлиннилась за семилетку, взялись тягать «на гору» местных мэров - так скоро до мышей доназначаются.

- Ну и о чем можно разговаривать «на берегу» с высокопоставленным работодателем, если все равно пойдешь на поклон к Марданову и Гурьеву, которые по-бухгалтерски, как в плохой корпорации, узурпировали реальную власть в республике? - задает риторический вопрос Трегубов.

Политолог, общественный деятель Азамат Галин говорит, что отставки Мунирова и Сулейманова - разные и сравнивать их не стоит.

- Уход Мунирова - по федеральной линии. Это, скорее, результат борьбы групп за деньги. Если говорить об отставке Сулейманова, то стоит учесть решения судов по его уголовным делам.

Политолог Дмитрий Михайличенко также согласен с мнением о том, что о системной зачистке рядов говорить не стоит.

- Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Муниров – это полностью лояльный Хамитову человек, отставка которого связана, на мой взгляд, с позицией федерального центра. Также, полагаю, что у Мунирова не хватило аппаратного веса и управленческого опыта.

Что касается Халита Сулейманова – то тут совсем другой случай. На протяжении всего периода работы в Сибае он конфликтовал с местными элитами, поэтому внезапной я бы эту отставку называть не стал.

- Если же попытаться обобщить все это в некую тенденцию, то можно сказать, что в преддверии выборов президента страны федеральный центр дает установку региональным руководителям освободиться от наиболее одиозных, неформатных или конфликтных чиновников. Полагаю, что осенью нас ждет новая волна отставок губернаторов, однако, по моей информации, там, где эти отставки ожидаются, «команду» не зачищают. Это и не нужно, ведь она автоматически поменяется после отставки первого лица в регионе. В этом есть своя управленческая логика, - заключает Михайличенко.

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