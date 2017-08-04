Закон о телемедицине: улучшится ли качество врачебной помощи

- Телемедицинская система позволяет врачу вступить в контакт с пациентом раньше, чем это происходит сейчас. К тому же если врач вовремя распознает необходимость профилактики инсульта или инфаркта, то не нужен будет вызов скорой помощи, будут сэкономлены расходы на стационар, не наступит инвалидность. Это еще и колоссальный экономический эффект, - отметил Саверский. - Средства будут высвобождаться и за счет сокращения числа визитов к врачам. Если государство все сделает корректно, можно будет направить высвобождаемые средства на амбулаторные лекарства. Также, по мнению Александра Саверского, гипотетически телемедицина может решить проблему дефицита врачей в глубинке.