Закон о телемедицине: улучшится ли качество врачебной помощи

- Каждому субъекту потребуется примерно от 100 миллионов до 300 миллионов для сопровождения и развития информационной системы и инфраструктуры, - заявила директор департамента информатизации Минздрава Елена Бойко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Закон вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.
В официальном ответе, подписанном заместителем министра здравоохранения РБ Динарой Еникеевой, было отмечено, что «с февраля 2017 года началась опытная эксплуатация нового модуля Республиканской медицинской информационно-аналитической системы «Центр удаленных консультаций». Технология позволяет проводить оперативный обмен медицинской информацией (лабораторные исследования, изображения, электрокардиограммы), направлять заявки на консультацию со специалистами более высокого уровня, а также обеспечивает доступ к данным электронной медицинской карты пациента всех участников консультации». Из ответа также следует, что использование данного центра позволяет к нему подключить все медицинские организации республики без дополнительных финансовых вложений. Кроме того, значительно сокращается время установления диагноза и назначения оптимального лечения, что способствует своевременной маршрутизации пациента.
Было отмечено, что с начала эксплуатации «Центра удаленных консультаций» проведено 711 телеконсультаций по 39 профилям. В основном это кардиология, онкология и сосудистая хирургия.
- В режиме реального времени проводится мониторинг и анализ наиболее социально значимых медицинских показателей: общая смертность, смертность, рождаемость, доступность записи на прием к врачу. В скором времени также добавятся такие показатели, как мониторинг беременных женщин, льготное лекарственное обеспечение, оказание стационарной, скорой и неотложной медицинской помощи, - следует из официального ответа минздрава Башкирии.
Все это конечно можно отнести к положительным факторам телемедицины. По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, одним из плюсов развития телемедицины в России является ускорение процесса получения помощи и возможность предотвращения тяжелых заболеваний.
- Телемедицинская система позволяет врачу вступить в контакт с пациентом раньше, чем это происходит сейчас. К тому же если врач вовремя распознает необходимость профилактики инсульта или инфаркта, то не нужен будет вызов скорой помощи, будут сэкономлены расходы на стационар, не наступит инвалидность. Это еще и колоссальный экономический эффект, - отметил Саверский. - Средства будут высвобождаться и за счет сокращения числа визитов к врачам. Если государство все сделает корректно, можно будет направить высвобождаемые средства на амбулаторные лекарства. Также, по мнению Александра Саверского, гипотетически телемедицина может решить проблему дефицита врачей в глубинке.
- Лучше удаленный врач, чем никакого. Но система будет работать лишь в идеальных условиях. Сейчас, к сожалению, уровень государственных медицинских услуг даже в центральных городах оставляет желать лучшего, - считает эксперт.
Да, безусловно при использовании телемедицины вы получите быструю оценку симптомов, но полный физический осмотр не представляется возможным. В некоторых случаях, к примеру, когда вам нужен анализ на наличие инфекции, требующий взятие мазка, дистанционной консультации будет недостаточно. После консультации через телемедицину, врач может назначить вам дополнительные анализы.
В ближайшее время телемедицина никак не подвинет прямое обращение к врачу. Если есть проблема – человек будет обращаться к врачу напрямую, проходить весь спектр обследований. Еще одна проблема, учитывая, последние мировые скандалы с хакерскими атаками – защита персональных данных пациента и врачебная тайна. Вряд ли кто захочет, чтобы его медицинская карта стала доступной для пользователей сети.
Но однако в правительстве России надеются, что телемедицинский формат разгрузит больницы, обеспечит всех одинаково доступной помощью и в целом сподвигнет население позаботиться о своем здоровье.