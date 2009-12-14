Здоровье пациента – высшая награда для врача?

Ежегодно в третье воскресенье июня в России по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Политобозреватель «Медиакорсети» Азат Гиззатуллин размышляет о том, кто сегодня оказался заложниками так называемой «бесплатной» медицины – пациенты или врачи?

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. В нашей республике в сфере здравоохранения работает почти 85 тысяч врачей, медсестер, санитарок, других специалистов. Огромная армия. Деньги в медицину в Башкирии вкладываются тоже немалые – в 2016 году в систему здравоохранения республики направлено 54,5 млрд рублей. А что в итоге? Каждый раз, попадая в муниципальную поликлинику, обычный житель проходит через так называемую оптимизацию отрасли. К узкому специалисту попасть можно при желании. Но для этого надо обладать особым талантом, чтобы записаться через электронную регистратуру. Запись на обычное УЗИ расписана как минимум на два месяца вперед. Людей вынуждают идти в платные клиники, куда уходят и лучшие врачи. Участковый терапевт обычно завален бесконечной отчетностью и определенным временем на прием больного. На приёме в поликлинике врач за отпущенное время — это, как правило от 7 до 20 минут (время по талону в электронной очереди) — должен пациента осмотреть, поставить правильный диагноз, принять быстрое и правильное решение по лечению, сделать пространную запись в амбулаторной карте пациента, назначить оптимальный объём обследования и назначить повторный приём пациенту. Ну то есть представили себе ситуацию? А дальше в очереди такие же больные. И можно констатировать, что электронная запись так и не стала панацеей от очередей к врачам в поликлиниках.

А что происходит в больницах? В этом году мы много раз писали о том, как в детских больницах умирали дети. Мы не следователи и не суд и не можем обвинять врачей в этих смертях. Меня беспокоит другое. Помните видео с ползущей женщиной – инвалидом по лестнице. Этот случай попал в федеральные СМИ, был громкий скандал. Глава Башкирии тогда распорядился уволить главврача 13-ой больницы Уфы, кстати, хорошего специалиста и руководителя, со своей должности. Возникает другой вопрос: а смерть детей в больницах - это не пример бездушного отношения к людям. Такое мы не будем жесточайшим образом карать. Ведь именно эти слова произносил Рустэм Хамитов, увольняя главврача 13 больницы. И может не случайно наши граждане очень часто жалуются на самоуправство главврачей, на то, что в больницах хамство и поборы. Может тогда стоит уволить половину руководителей медучреждений? Боюсь, это вряд ли исправит положение.

Вся страна, вместе с президентом России на этой неделе, содрогаясь, слушала на прямой линии вопрос молодой девушки из г. Апатиты Мурманской области, которой неправильно поставили диагноз и неправильно лечили и в итоге «долечили» до рака 4 степени. 24-летняя жительницы Дарья Старикова, даже просила не за себя, а за своих земляков – жителей города, где старая больница закрыта, новую не достроили.

Причина проблемы, которую озвучила тяжело больная девушка лежит на поверхности. Сегодня медицина после федеральной реформы здравоохранения обеспечивается только подушевым финансированием. От количества людей, обратившихся в больницу, идет и оплата. Поэтому обеспечить узкими специалистами, а потом обеспечить высокой заработной платой - это задачи нерешаемые одновременно.

Поэтому в тех же больницах врачи и особенно медсестры вынуждены брать ночные дежурства, брать по две ставки, чтобы получать более или менее приличную зарплату. Мы их, конечно, ругаем, за то, что не так лечат, не так смотрят. Вылечил болячку – настоящий профессионал, просто доктор Айболит. Не вылечил – отобрать диплом и забить камнями. Врачей берут за шкирку, как котят, и тыкают носом в клятву Гиппократа, которая вроде бы и есть, но ее никто и не читал. Есть только внутренние принципы каждого отдельного человека, его воспитание и мировоззрение. А еще Уголовный кодекс России. Некоторая часть пациентов считает себя гораздо умнее и опытнее врача. Именно эта категория больных нас чаще всего обсуждает и ругает на чём свет стоит врачей.

Я не хочу сегодня выступать в роли адвоката врачей и медсестер. Но мне в моей жизни встречались в основном врачи преданные своей профессии, своего рода даже, может быть, фанатики. Не многословием и эмоциями, а спокойным обстоятельным разговором, своей непререкаемой уверенностью, своими профессиональными действиями они внушали надежду на выздоровление. И ведь добивались всегда своего. Мне, почему-то хочется верить, что в огромной армии людей в белых халатах таких большинство. И им хочу пожелать сегодня в день их профессионального праздника, терпения, сил, доброжелательного отношения к пациентам и конечно же здоровья!

S. Многие представители этой благородной профессии прославились не только своими достижениями на медицинском поприще, но и успехами в других областях. К примеру, Чехов, Булгаков, Конан Дойль оставили после себя богатое литературное наследие. Галилей и Коперник успешно совмещали врачебную карьеру и астрономию. Даль составил свой знаменитый толковый словарь. Берлиоз создал множество превосходных музыкальных произведений. Че Гевара стал культовой фигурой для революционеров во всем мире. А ведь все эти люди были врачами!

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