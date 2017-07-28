В Башкирии установили максимальную стоимость мебели для чиновников

Как отмечает новостной сайт, стоимость металлического шкафа ив кабинет должна не превышать 19 тыс руб, (для чиновников рангом ниже -11 тыс руб), металлического кресла – не дороже 19 тыс руб., стол руководителя – не более 26 тыс руб, кресло к столу переговоров – не дороже 5 тыс руб, письменный стол – не более 6 тыс руб. Максимальная цена шкафов для одежды и документов для руководителей 16 и 19 тыс руб соответственно, у рядовых служащих – 11 тыс.