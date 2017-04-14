Чиновники Уфы приняли участие в субботнике

За лопату и грабли взялся Рустэм Хамитов.

Более 300 человек приняли участие в ежегодном субботнике в Парке Лесоводов. В числе убирающих были чиновники и депутаты Башкирии. Рустэм Хамитов тоже взялся за грабли и лопату и посадил вместе со всеми голубую ель.