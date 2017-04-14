Чиновники Уфы приняли участие в субботнике

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За лопату и грабли взялся Рустэм Хамитов.
Более 300 человек приняли участие в ежегодном субботнике в Парке Лесоводов. В числе убирающих были чиновники и депутаты Башкирии. Рустэм Хамитов тоже взялся за грабли и лопату и посадил вместе со всеми голубую ель.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей