Башкирия: Чиновники выплатят компенсацию упавшему в колодец ребёнку
Сегодня, 16:54ПроисшествияКонстантин Климов
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Верховный суд Башкирии постановил взыскать с сельской администрации 32 тысячи рублей.
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Чекмагушевского районного суда, постановившего взыскать с администрации посёлка 32 тысячи рублей в пользу провалившегося в колодец мальчика.
Как было установлено в суде, в марте прошлого года 11-летний мальчик, играя во дворе дома, провалился в засыпанный снегом колодец. При падении ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение в результате нахождения в ледяной воде. Вытаскивали мальчика из ледяного плена его друзья, игравшие рядом.
По мнению суда, причиной случившегося стала халатность со стороны администрации посёлка, длительное время не обращавшей внимание на открытый колодец. После происшествия яма была засыпана землёй.
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