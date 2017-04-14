Башкирия: Чиновники выплатят компенсацию упавшему в колодец ребёнку

Верховный суд Башкирии постановил взыскать с сельской администрации 32 тысячи рублей.

Как было установлено в суде, в марте прошлого года 11-летний мальчик, играя во дворе дома, провалился в засыпанный снегом колодец. При падении ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение в результате нахождения в ледяной воде. Вытаскивали мальчика из ледяного плена его друзья, игравшие рядом.