mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Правительство России даст регионам больше денег, но их не хватит - эксперт

28 июля 2017, 10:34
Правительство России в этом году предоставит регионам дополнительные 100 миллиардов рублей в виде бюджетных кредитов. Но регионам не хватит этих средств для снижения госдолга. Так считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Правительство России решило выделить регионам дополнительные 100 млрд руб в виде бюджетных кредитов, сообщают "Ведомости". До сих пор в бюджете на этот год было предусмотрено только 200 млрд руб бюджетных кредитов, а в 2018–2019 гг и того меньше – до 50 млрд руб.

К 1 января 2017 года доля бюджетных кредитов в структуре госдолга регионов увеличилась до 22%, сообщила Зубаревич газете Ведомости. В абсолютном выражении минфин увеличил поддержку регионов через кредиты больше чем на 180 млрд руб. Но, несмотря на поддержку, долг регионов не изменился, а просто стабилизировался. Без дополнительной поддержки регионы не справятся, считает эксперт.

- И увеличение, и сокращение бюджетных кредитов может привести к росту коммерческих, - предупреждает Зубаревич. - Особенно с учетом необходимости выполнять майские указы президента. По оценкам аналитиков АКРА, в 2018 году дефицит регионов может вырасти до 250–300 млрд руб. Регионам придется сокращать расходы на другие направления, например образование, либо наращивать долги.

В Башкирии предельный объем госдолга на ближайшие три года установлен в размере 30 миллиардов рублей, в том числе верхний предел внутреннего долга на 1 января 2018 года - в 23,5 миллиарда рублей, на 1 января 2019 года - в 23,1 миллиарда рублей; на 1 января 2020 года – 23,067 миллиарда рублей.

Материалы по теме
Бюджет Башкирии 2017 года увеличили на 17 миллиардовХамитов: В 2016 году объем помощи Уфе составил 60 процентов бюджета города В Башкирии профицит бюджета за первое полугодие составил 11 млрд рублей
#Новости#Долги#Башкирия#Бюджет#Наталья Кузнецова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48