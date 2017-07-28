Правительство России даст регионам больше денег, но их не хватит - эксперт

Правительство России решило выделить регионам дополнительные 100 млрд руб в виде бюджетных кредитов, сообщают "Ведомости". До сих пор в бюджете на этот год было предусмотрено только 200 млрд руб бюджетных кредитов, а в 2018–2019 гг и того меньше – до 50 млрд руб.
К 1 января 2017 года доля бюджетных кредитов в структуре госдолга регионов увеличилась до 22%, сообщила Зубаревич газете Ведомости. В абсолютном выражении минфин увеличил поддержку регионов через кредиты больше чем на 180 млрд руб. Но, несмотря на поддержку, долг регионов не изменился, а просто стабилизировался. Без дополнительной поддержки регионы не справятся, считает эксперт.
- И увеличение, и сокращение бюджетных кредитов может привести к росту коммерческих, - предупреждает Зубаревич. - Особенно с учетом необходимости выполнять майские указы президента. По оценкам аналитиков АКРА, в 2018 году дефицит регионов может вырасти до 250–300 млрд руб. Регионам придется сокращать расходы на другие направления, например образование, либо наращивать долги.
В Башкирии предельный объем госдолга на ближайшие три года установлен в размере 30 миллиардов рублей, в том числе верхний предел внутреннего долга на 1 января 2018 года - в 23,5 миллиарда рублей, на 1 января 2019 года - в 23,1 миллиарда рублей; на 1 января 2020 года – 23,067 миллиарда рублей.