Правительство России даст регионам больше денег, но их не хватит - эксперт

Правительство России решило выделить регионам дополнительные 100 млрд руб в виде бюджетных кредитов, сообщают "Ведомости". До сих пор в бюджете на этот год было предусмотрено только 200 млрд руб бюджетных кредитов, а в 2018–2019 гг и того меньше – до 50 млрд руб.