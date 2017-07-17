Почему банки стали давать больше кредитов на погашение старых долгов

- Самый большой процент в общем разрезе по данным нашего офиса сейчас занимает рефинансирование потребительских кредитов наличными, - пояснила Эмма Зайдуллина. - На втором месте по популярности – рефинансирование кредитных карт. Что касается доли просрочки, то она ниже, чем в стандартном кредитовании. Этому есть простое объяснение. Клиенты, которые обращаются за рефинансированием, обладают финансовой дисциплиной и грамотностью. Кроме того, у них выше платежеспособность в целом. Они сразу видят свою выгоду и переоформляют займ на более удобных условиях, тем более в ситуации, когда в стране постепенно снижаются ставки кредитования.