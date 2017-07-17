Почему банки стали давать больше кредитов на погашение старых долгов

Как следует из сообщения ОКБ, в сравнении с первым кварталом прошлого года, показатель по кредитам рефинансирования вырос на четыре процента. Заемщики стали все чаще брать кредиты на различные цели. Это и ипотека, потребительские кредиты и кредитные карты. Банки все активнее рефинансируют имеющиееся у заемщиков кредиты.
- Основную массу кредитов, выданных нашим банком в первом квартале этого года, составили именно кредиты рефинансирования - порядка 40-50%, - рассказал Медиакорсети управляющий банка ВТБ-24 Айдар Зубаиров. – При этом если раньше в структуре преобладали потребительские кредиты, то теперь все активнее рефинансируют кредиты ипотечные. Для нас это очень интересно, учитывая то, что это качественные заемщики: данные о них уже есть, кредитная история хорошая. Помимо этого, по данной категории кредитов на порядок меньше объем просрочки.
Директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Уфе Эмма Зайдуллина сообщила, что с весны 2017 года банк активно работает по программам рефинансирования кредитов, ведь это очень популярный и привлекательный продукт.
- Самый большой процент в общем разрезе по данным нашего офиса сейчас занимает рефинансирование потребительских кредитов наличными, - пояснила Эмма Зайдуллина. - На втором месте по популярности – рефинансирование кредитных карт. Что касается доли просрочки, то она ниже, чем в стандартном кредитовании. Этому есть простое объяснение. Клиенты, которые обращаются за рефинансированием, обладают финансовой дисциплиной и грамотностью. Кроме того, у них выше платежеспособность в целом. Они сразу видят свою выгоду и переоформляют займ на более удобных условиях, тем более в ситуации, когда в стране постепенно снижаются ставки кредитования.
Сам продукт «рефинансирование» позволяет оптимизировать нагрузку по платежам, а также в случае необходимости увеличить срок обязательств. Альфа-Банк предлагает программы рефинансирования сроком до 7 лет. Заявку можно оформить прямо на сайте. Ставки у нас доступные и конкурентные по рынку - от 13,99%, а для владельцев зарплатных карт ниже еще на 2 п.п.
Главный редактор издательского дома «Финансы Башкортостана» Дмитрий Рудзит прокомментировал ситуацию так:
- В Башкирии ситуация в целом полностью укладывается в общероссийские тенденции. Продукт рефинансирования, которые предлагается банками, предусматривает более низкую ставку, чем была раньше, именно поэтому число таких кредитов растет. Сейчас это в большей степени касается не потребительских кредитов, а ипотеки. Потому что ипотека – это надежный для банков продукт, обеспеченный залогом в виде квартиры. Именно поэтому банки охотнее идут на рефинансирование именно ипотечных жилищных кредитов.
Что касается увеличения доли таких кредитов, то прирост в 4 процента – достаточно мягкая динамика. В целом же рост кредитов рефинансирования – практика выгодная обеим сторонам процесса: граждане – получают получает более удобный кредит, а банки – лояльных заемщиков, потому что неплательщиков рефинансировать никто никогда не будет.