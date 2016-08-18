Жилищная ипотека в Башкирии: что будет в 2017 году

С марта 2015 года в России действовала программа госсубсидирования ипотеки, однако на 2017 год она не продлена. Одновременно Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25 процента годовых. Медиакорсеть узнала у представителей банковского сообщества, каких изменений они ждут в связи с этим на рынке ипотечного кредитования.

Незначительные колебания

Программа государственного субсидирования принималась в период резкого увеличения ключевой ставки до 17 процентов и позволяла взят кредит по фиксированной ставке 12 процентов. Разницу с фактической ставкой клиенту банка компенсировало государство. Субсидирование ипотеки практиковалось более полутора лет, и это стало хорошим подспорьем для рынка ипотеки. В Башкирии, по данным регионального отделения Банка России по итогам 2016 года выдано около 30,4 тыс ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 43,6 миллиарда рублей. Это выше аналогичных показателей 2015 года на 33,6% по количеству и на 38,7% по сумме.

Однако когда ключевая ставка достигла 10 процентов, Минстрой России решил отменить господдержку, что и произошло в начале этого года. После этого на рынке ипотеки произошло некоторое снижение. В Башкирии в частности за первые три месяца этого года число кредитов на первичном ипотечном рынке сократилось на 5,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С начала января по конец марта, по данным Центробанка, в регионе выдано чуть более 5,9 тысяч кредитов на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Средний уровень ставки составил 11,91 процента. В прошлом году в первом квартале она составляла 12,38 процента.

Директор департамента ипотечного кредитования СМП Банка Наталья Коняхина считает, что в первом квартале в Башкирии реализовался отложенный спрос части заемщиков, и именно поэтому резкого снижения объемов ипотечного кредитования по «первичке» не произошло.

Ставки пошли вниз

Снижение ключевой ставки, как отмечают участники банковского рынка, безусловно стало одним из главных факторов улучшения условий ипотечных программ. Управляющий уфимским филиалом банка «УРАЛСИБ» Марат Мамлеев отмечает, что на рынке ипотеки в Башкирии уже отмечается тенденция к снижению ставок и размера первоначального взноса.

-Сегодня ставки по банковским ипотечным программам даже ниже, чем были по программе государственной поддержки, - говорит господин Мамлеев.

Одновременно отдельные банки стали предлагать собственные продукты для того, чтобы уравновесить возможные финансовые потери, вызванные завершением программы господдержки. Так, например, проводятся специальные акции для застройщиков. Компаниям, возводящим жилье, предлагают кредиты по ставкам ниже средневзвешенной по региону, а помимо этого значительно уменьшает размер первоначального взноса – от 15 процентов от общей суммы кредита.

Снижение ключевой ставки, региональные программы, а также собственные продукты кредитных организаций позволяют представителям банковского сообщества строить достаточно позитивные перспективы относительно ипотечного кредитования.

- В настоящий момент условия по ипотеке можно назвать оптимальными, поэтому, по нашим прогнозам, объем рынка ипотеки как минимум останется на уровне прошлого года, - говорит Наталья Коняхина.

Марат Мамлеев прогнозирует дальнейшее снижение ставок и, как следствие – стабильный спрос на наши ипотечные продукты.

Что ждет рынок

В этом году в республике смогут взять ипотеку на льготной основе первые участники региональной программы жилстройсбережений. Она начала действовать в Башкирии в 2014 году. На первом этапе участник копит средства на оплату части стоимости жилья на специальном счете, открытом в одном из уполномоченных банков, а государство начисляет на этот вклад бюджетную премию. Она составляет 30 процентов от суммы собственных сбережений гражданина. По завершении первого этапа, который составляет от трех до шести лет, гражданин может оформить ипотеку по льготной ставке в шесть-семь процентов годовых.

Кроме того, в республике будет оказана дополнительная помощь участникам федеральной программы «Поддержка молодой семьи 2015-2020». В частности, тем, у кого в этом и в следующем году родятся первенцы. Им будут выделять из бюджета до 300 тысяч рублей, которые можно будет направить на улучшение жилищных условий.

Аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко прогнозирует снижение ставок по ипотечным кредитам до 8,5-9 процентов к концу 2017 года. Он также подчеркивает, что темпы кредитования сократились не по причине сокращения объем господдержки.

- Дело в том, что на сегодняшний день ставки в десяти крупнейших банках, на долю которых приходится более 90% выданных жилищных займов, находятся на уровне льготных, - поясняет он. - Есть предложения в госбанках от 10,5% сроком до 30 лет.

Директор по продажам АО «Финам» в Уфе Руслан Валиев связывает сокращение объемов кредитования со снижением реальных доходов населения.

- В условиях снижения спроса и на фоне стабильности валютного курса условия ипотеки становятся более лояльными: растёт количество предложений даже без первоначального взноса, - отмечает эксперт. - И хотя в условиях общей стагнации экономики не приходится ждать роста активности покупателей недвижимости, существенное снижение ипотечной ставки способно подстегнуть даже падающий рынок.

Низкие ставки на рынке сохраняются, но Кирилл Яковенко считает, что в 2017 году ситуация на рынке ипотечного кредитования меняется. Предложение, по его словам, начало приходить в равновесие: по итогам прошлого года рынок пополнился лишь на 55 млн квадратных метров, что привело к началу роста цен, хотя пока и небольшому. При этом реальные располагаемые доходы населения падают.

- Создавать новые накопления граждан все тяжелее, а ранее отложенные покупки, в том числе и жилья, уже были совершены, - рассуждает эксперт. - Спада мы на самом деле не видим - мы видим попытку рынка нащупать баланс, который бы учитывал интересы не только покупателей, но и застройщиков.

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