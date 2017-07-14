В Уфе банкротят застройщика «Миловского парка»

В арбитражный суд Башкирии поступил иск о признании банкротом компании «Килстройинвест», которая является застройщиком жилого комплекса «Миловский парк». Как следует из материалов суда, с соответствующим заявлением обратилась госпожа Мунасыпова Ф. Иск пока к производству не принят. Заявление оставлено без движения до 7 августа.
Жилой комплекс «Миловский парк» - масштабный социальный проект в Уфимском районе Башкирии. «Килстройинвест» получила 206 га земли в 2014 году у Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Подразумевалось, что строительство будет осуществляться при поддержке программы «Жилье для российской семьи», в частности будут профинансированы расходы на инфраструктуру. Но эти расходы, как неоднократно заявляли в компании, так и не были компенсированы государством, что и привело к затяжке сроков строительства. Здесь планировалось построить таунхаусы, коттеджи и четырехэтажные многоквартирные дома. Планировалось, что общая площадь жилого фонда составит более 500 тыс. кв. м. Часть квартир девелопер, по условиям договора, обязан был передать льготной категории граждан по цене ниже рыночной.
Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан», госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии приступил к поиску инвестора, который завершит строительство этого объекта. По оценкам госкомстроя, на завершение строительства необходимо около 1 млрд руб. Сдачи домов ждут около 1,5 тыс. дольщиков.
- Банкротство проблемного застройщика - в большинстве случаев благо для дольщиков, чем зло, - прокомментировала Медиакорсети юрист Зульфия Гайсина. - Потому что, если застройщик пытается что-то сделать, чтобы исправить ситуацию - это одно, но если только делает вид, либо у него ничего не получается, то дольщики никак не могут повлиять на ситуацию. Если же в отношении застройщика вводят процедуру банкротства в виде внешнего управления, когда дольщики своими коллективными решениями могут влиять на деятельность предприятия, то появляется возможность самостоятельно, посредством арбитражного управляющего добиваться завершения строительства и зачастую в таких случаях появляется возможность по розыску и возврату денежных средств и имущества во владение застройщика, за счёт которых и строятся проблемные дома. Но всегда необходимо понимать, что в банкротстве есть опасность в виде отсутствия у дольщиков большинства голосов на собраниях кредиторов. Поэтому любая процедура банкротства, введённая в отношении недобросовестных застройщиков, должна проходить под контролем государства.