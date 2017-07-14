В Уфе банкротят застройщика «Миловского парка»

- Банкротство проблемного застройщика - в большинстве случаев благо для дольщиков, чем зло, - прокомментировала Медиакорсети юрист Зульфия Гайсина. - Потому что, если застройщик пытается что-то сделать, чтобы исправить ситуацию - это одно, но если только делает вид, либо у него ничего не получается, то дольщики никак не могут повлиять на ситуацию. Если же в отношении застройщика вводят процедуру банкротства в виде внешнего управления, когда дольщики своими коллективными решениями могут влиять на деятельность предприятия, то появляется возможность самостоятельно, посредством арбитражного управляющего добиваться завершения строительства и зачастую в таких случаях появляется возможность по розыску и возврату денежных средств и имущества во владение застройщика, за счёт которых и строятся проблемные дома. Но всегда необходимо понимать, что в банкротстве есть опасность в виде отсутствия у дольщиков большинства голосов на собраниях кредиторов. Поэтому любая процедура банкротства, введённая в отношении недобросовестных застройщиков, должна проходить под контролем государства.