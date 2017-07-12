«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным

Вчера, 11 июля, хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт на один сезон с защитником Григорием Паниным, сообщили в клубе.
Григорию Панину 30 лет. Родился он в Казахстане. Играл за «Ладу» (2004-2007), «Ак Барс» (2007-2014) и ЦСКА (2014-2017). За это время стал серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжи (2005), серебряным призёром чемпионата России (2004/05), дважды - обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10). В Континентальной хоккейной лиге сыграл 438 матчей, за это время забил 16 голов и отдал 73 голевые передачи.
Генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд объяснил причины подписания контракта с Паниным:
- Мы с тренерами посчитали, что нам нужны восемь взрослых защитников, на сегодняшний день у нас их семь. Панин – опытный защитник, все знают, что он жёсткий. С моей точки зрения это очень командный игрок, который хорошо играет по заданию, а для нас это важно. Есть некоторые проблемы, что первые восемь матчей в чемпионате он сыграть не сможет, потому что дисквалифицирован, но у нас есть ребята, которые смогут сыграть.
Напомним, Григория Панина дисквалифицировали на восемь матчей после игры ЦСКА с «Локомотивом» 18 марта 2017 года. Тогда он опасно атаковал двух нападающих «Локомотива», Максима Тальбо и Брэндона Козуна, и за эти нарушения по совокупности судьи и назначили такое наказание.