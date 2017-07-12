«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным

- Мы с тренерами посчитали, что нам нужны восемь взрослых защитников, на сегодняшний день у нас их семь. Панин – опытный защитник, все знают, что он жёсткий. С моей точки зрения это очень командный игрок, который хорошо играет по заданию, а для нас это важно. Есть некоторые проблемы, что первые восемь матчей в чемпионате он сыграть не сможет, потому что дисквалифицирован, но у нас есть ребята, которые смогут сыграть.