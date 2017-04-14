Рустэм Хамитов: Болельщики «Салавата Юлаева» молчать не станут

Глава Башкирии в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что поводов для беспокойства по поводу финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев» нет.

Он также считает обоснованными траты на финансирование «Салавата Юлаева» из денег, поступающих по договоренности от других компаний. По его словам, содержание клуба важно и с социальной точки зрения.

- Все понимают, что «Салават Юлаев» — это бренд республиканский — раз; два – что у «Салават Юлаева» более миллиона болельщиков, и эти ребята молчать не станут, если что-то будет происходить на фоне финансирования команды или ухудшения результатов. Поэтому все понимают, что в данном случае спокойствие – дороже денег. Лучше финансировать эту команду… есть у нас еще и футбольный клуб «Уфа» и, таким образом, держать равновесие в обществе, - сказал глава Башкирии.