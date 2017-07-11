Жители Магнитогорска выступают против строительства завода в Башкирии

Жители Магнитогорска обратились с петицией к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода сухих строительных смесей на западной границе города, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Всего под обращением подписались более 42 тыс. жителей города. По данным издания, на прошлой неделе петицию и девять томов подписей доставили в администрацию главы государства, а также главе республики Рустэму Хамитову, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, главе Магнитогорска Сергею Бердникову, главе Абзелиловского района Башкирии Риму Сынгизову, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому и министру природопользования и экологии Башкортостана Илдару Хадыеву.
Сбор подписей также проходит и на портале change.org. Петицию здесь уже подписали более 68 тыс. человек. Как пишут авторы петиции, завод планируется построить в районе села Красная Башкирия, что находится буквально в километре от границы с Магнитогорском.
- В непосредственной близости от этого села, а, следовательно, и места, где появится завод, находятся магнитогорские садовые товарищества «Мичурина-6», «Ремонтник», «Дружба», а также поселки «Нежный», «Западный-2», «Соты» и «Зеленая долина». Когда строились все эти поселки, многие целенаправленно переезжали на окраину города, поближе к Башкирии, чтобы жить в экологически чистом районе города. Также проблема касается и жителей всей западной части города, - отмечает автор петиции.
В петиции также отмечено, что Магнитогорск является одним из самых грязных городов страны. Кроме этого, в городе уже есть завод по производству цемента «и жители не понаслышке знают о проблемах жизни вблизи такого производства».
- Наиболее чистым районом города считается его западная часть. Строительство завода в селе Красная Башкирия полностью лишит западную часть города статуса "экологически чистой". Жители Магнитогорска и Красной Башкирии не остановятся в борьбе за право дышать чистым воздухом, - отмечается в петиции.
Lasselsberger Ceramics – международный холдинг, специализирующийся на производстве керамической плитки и строительных материалов. По данным Коммерсанта, завод планирует построить в поселке Красная Башкирия Абзелиловского работа около Магнитогорска завод по производству сухих строительных смесей. Объем производства должен составить более тыс. тонн готовой продукции в год. Предполагаемый объем инвестиций — €200 млн.
Издание отмечает, что власти Челябинской области и Абзелиловского района Башкирии заявили о готовности подыскать альтернативные участки.