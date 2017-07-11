Жители Магнитогорска выступают против строительства завода в Башкирии

Жители Магнитогорска обратились с петицией к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода сухих строительных смесей на западной границе города, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Всего под обращением подписались более 42 тыс. жителей города. По данным издания, на прошлой неделе петицию и девять томов подписей доставили в администрацию главы государства, а также главе республики Рустэму Хамитову, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, главе Магнитогорска Сергею Бердникову, главе Абзелиловского района Башкирии Риму Сынгизову, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому и министру природопользования и экологии Башкортостана Илдару Хадыеву.