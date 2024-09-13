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Петиция

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2024
Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы
13 сентября, 05:37
Уфимские водители идут на крайние меры
9 сентября, 14:18
Уфимцы пытаются ускорить строительство дороги петицией
5 сентября, 14:58
«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44
2020
Жители Башкирии выступили с петицией против передачи земель под контроль республики
24 сентября 2020, 05:40
2019
В пользу кассира Луизы из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, начали собирать подписи
3 июня 2019, 05:29
2017
Жители Башкирии просят Путина сохранить статус педколледжа в Сибае
16 декабря 2017, 13:37
Жители Магнитогорска выступают против строительства завода в Башкирии
11 июля 2017, 05:24

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