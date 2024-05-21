В Башкирии снесут скандальный стенд о сборе денег за посещение Айгира

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Глава администрации Белорецка Андрей Иванюта назвал сбор средств незаконным и пообещал, что скандальный стенд будет снесен. Чиновник подчеркнул, что территория принадлежит лесному фонду, таким образом, подобные частные инициативы, тем более несогласованные с властями, — запрещены.
В Минэкологии Башкирии также сообщили о том, что законность сбора средств будет проверена.
— Данный участок является территорией гослесфонда, поэтому по законности сбора средств за посещение хребта Караташ сообщение прокомментируют коллеги с Минлесхоза республики, — ответили в ведомстве на обращение жителя Башкирии Аркадия И.
Между тем сам информационный баннер о сборе средств установил некий Иван Меркури, если верить странице мужчины в соцсетях.
— Дожди кончились. Продолжим осваивать гору. Повесили информационный баннер. Со дня на день начнем стройку опорного пункта внизу, в начале тропы на Айгир, — написал предприимчивый житель республики.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что на Айгире туристы заметили баннер с расценками на посещение природного объекта — за подъем на скалу просят 200 рублей с человека. Новость вызвала широкий резонанс и недовольство у жителей региона. При этом некоторые, напротив, встретили инициативу с энтузиазмом, выразив надежду на облагораживание территории от безответственных туристов.