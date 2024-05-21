В Башкирии снесут скандальный стенд о сборе денег за посещение Айгира

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что на Айгире туристы заметили баннер с расценками на посещение природного объекта — за подъем на скалу просят 200 рублей с человека. Новость вызвала широкий резонанс и недовольство у жителей региона. При этом некоторые, напротив, встретили инициативу с энтузиазмом, выразив надежду на облагораживание территории от безответственных туристов.