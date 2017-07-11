Ялалов о Летних детских играх-2019 в Уфе: Должно быть лучше, чем в Европе

Поручение подчиненным о начале подготовке к играм Ялалов дал сегодня на утренней оперативке. Заслушав доклад своего зама Рустема Газизова о том, как прошли в этот году соревнования в Каунасе, он поинтересовался качеством мест проживания и питания спортсменов. Как выяснилось в литовском городе, все было организовано очень скромно. Жили дети, например, в общежитии одного из вузов, построенном еще в советское время. На окнах не было занавесок, а туалет был общий - в коридоре.