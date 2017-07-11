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Ялалов о Летних детских играх-2019 в Уфе: Должно быть лучше, чем в Европе

11 июля 2017, 09:19
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил начать подготовку к проведению Международных детским играм, которые пройдут в Уфе в 2019 году. Он отметил, что соревнования, прошедшие в этом году в литовском городе Каунасе, были не слишком затратными в финансовом плане. В Уфе, по мнению Ялалова, должно быть лучше.

Поручение подчиненным о начале подготовке к играм Ялалов дал сегодня на утренней оперативке. Заслушав доклад своего зама Рустема Газизова о том, как прошли в этот году соревнования в Каунасе, он поинтересовался качеством мест проживания и питания спортсменов. Как выяснилось в литовском городе, все было организовано очень скромно. Жили дети, например, в общежитии одного из вузов, построенном еще в советское время. На окнах не было занавесок, а туалет был общий - в коридоре.

- Видите, о чем здесь можно говорить, такой подход в странах Евросоюза, это у нас все лучшее детям, - заметил Ялалов.

Ялалов подчеркнул, что в Уфе в следующем году, уровень организации все-таки должен быть выше.

- Нам ни в коем случае не надо на них равняться, - заявил он. - У нас должно быть лучше.

Мэр также добавил, что инфраструктура для проведения соревнований в Уфе практически готова. Не хватает пока только 50-метрового бассейна, его должны построить к следующему году в Затоне.

Напомним, Уфа принимала зимние детские игры в 2013 году. В следующем году они пройдут в Иерусалиме. В этих соревнованиях принимают участие подростки от 12 до 15 лет.

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