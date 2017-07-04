В популярном меcсенджере Telegram появился башкирский бот

В популярном меcсенджере Telegram теперь можно изучать башкирский язык. Новый бот помогает переводить русские слова на башкирский язык и наоборот. ИА "Медиакорсеть" познакомилось с разработчиком. Им оказался дагестанский программист, создатель некоммерческого проекта по сохранению языков России «Public dictionary» Заур Агамов.
У меня сейчас 8 словарей языков России, для них созданы ios и android-приложения, а также боты для telegram. Башкирские словари я сделал по просьбе московской диаспоры башкир. Ко мне год назад обратился Марат Булатов, сначала я выпустил приложения, а недавно - бота, - рассказал Заур Агамов. - Мы реализуем проект по сохранению языков. И все приложения и боты на это нацелены.
На сегодня уже есть Лезгинский, Кумыкский, Башкирский, Аварский, Лакский, Агульский, Даргинский, Табасаранский словари, рассказал Заур Агамов.