В популярном меcсенджере Telegram появился башкирский бот

У меня сейчас 8 словарей языков России, для них созданы ios и android-приложения, а также боты для telegram. Башкирские словари я сделал по просьбе московской диаспоры башкир. Ко мне год назад обратился Марат Булатов, сначала я выпустил приложения, а недавно - бота, - рассказал Заур Агамов. - Мы реализуем проект по сохранению языков. И все приложения и боты на это нацелены.