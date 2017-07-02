Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев высказался о реновации

Сейчас приоритет – расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Частный сектор, дома барачного типа – все это можно встретить не только на окраинах, но и в самом центре практически любой столицы субъекта России, что уж говорить о состоянии жилищного фонда в малых городах.