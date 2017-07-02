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Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев высказался о реновации

2 июля 2017, 08:51
Он считает, что большинства регионов страны реновация – это вопрос не сегодняшнего дня.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев высказался по поводу реновации. Закон о реновации «хрущевок» в Москве накануне подписал президент России Владимир Путин.

Константин Толкачев напомнил, что нормы закона о реновации не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилищного фонда Москвы, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

- Понимая целесообразность самой идеи реновации для всей территории России, мы в то же время должны реально оценивать возможности регионов по ее реализации, - прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. - Необходимо учитывать экономические возможности субъектов, степень дотационности их бюджетов.

Понятно, что «хрущевки», построенные в середине прошлого века, морально и физически сильно устарели. Рано или поздно придется сносить их и строить новые дома по всей стране. У Москвы есть возможность заняться этим уже сегодня.

Но для большинства регионов реновация – это все-таки вопрос не сегодняшнего и, может быть, даже не завтрашнего дня.

Сейчас приоритет – расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Частный сектор, дома барачного типа – все это можно встретить не только на окраинах, но и в самом центре практически любой столицы субъекта России, что уж говорить о состоянии жилищного фонда в малых городах.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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