Константин Толкачев занял 12 место в федеральном медиарейтинге
Сегодня, 10:30ПолитикаАзат ГиззатуллинФото: Азат Гиззатуллин
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Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов регионов России за май 2017 года.
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев занял в нем 12 место, поднявшись на 4 позиции, по сравнению с апрелем текущего года.
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России в феврале остались Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Константинов (Крым).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
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