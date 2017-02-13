Константин Толкачев занял 12 место в федеральном медиарейтинге

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов регионов России за май 2017 года.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев занял в нем 12 место, поднявшись на 4 позиции, по сравнению с апрелем текущего года.